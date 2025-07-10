В Киеве прогремели взрывы
В Киеве работают силы противовоздушной обороны, объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
В городе и Киевской области действует воздушная тревога. Незадолго до полуночи Киевская областная военная администрация также сообщала о работе сил ПВО.
Кличко призвал жителей не покидать укрытия.
ТСН и «Суспiльне» пишут о звуках взрывов в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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