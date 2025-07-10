 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минтруд опроверг данные о планах завоза в Россию 1 млн мигрантов из Индии

Минтруд опроверг планы завоза в Россию в 2025-м 1 млн мигрантов из Индии, отметив, что общая квота на этот год составляет 234,9 иностранных работников. О приезде 1 млн мигрантов из Индии к концу года говорили на Урале

Информация о завозе в Россию 1 млн мигрантов из Индии к концу года не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Минтруда.

О том, что к концу года в Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, заявил ранее в интервью ЕАН глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. 

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — сказал он.

Беседин отметил, что промышленным предприятиям нужно наращивать производство, однако в Свердловской области отсутствует достаточное количество сотрудников.

В Россию привезут 1 млн мигрантов из Индии из-за дефицита кадров
Общество
Андрей Беседин

В Минтруде подчеркнули, что работники из «визовых» стран, таких, как Индия, привлекаются через механизм квотирования, а квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется по запросу регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели, при подтвержденном дефиците кадров. Предложения регионов рассматриваются межведомственной комиссией и утверждаются правительством.

«Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — отметили в Минтруде.

Ведомство сообщило, что общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии — 71 817. Непосредственно для Свердловской области квота составляет 4343 человек для работников из всех визовых стран. По данным ведомства, к 9 июля она использована на 13,6%.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Минтруд квота на мигрантов Индия Свердловская область Торгово-промышленная палата Урал
Материалы по теме
В Россию привезут 1 млн мигрантов из Индии из-за дефицита кадров
Общество
Аксенов призвал отбросить «игры в толерантность» в вопросах миграции
Политика
В Красноярске задержали троих человек за легализацию тысячи мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Минтруд опроверг данные о планах завоза в Россию 1 млн мигрантов из Индии Политика, 00:15
Франция по запросу США задержала российского баскетболиста Спорт, 00:11
«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира Спорт, 00:06
Зумеры на российском рынке труда. Мифы и реальностьПодписка на РБК, 00:01
Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов Технологии и медиа, 00:01
Синоптик Тишковец рассказал о 9-минутном урагане в Подмосковье Общество, 09 июл, 23:52
ХАМАС согласился освободить десять израильских заложников Политика, 09 июл, 23:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества Политика, 09 июл, 23:32
Politico узнало требование Трампа к закону о санкциях против России Политика, 09 июл, 23:29
Трамп ответил на вопрос о приказе приостановить поставки оружия Украине Политика, 09 июл, 23:10
Курс биткоина обновил исторический рекорд, поднявшись выше $112 тыс. Крипто, 09 июл, 23:01
США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Политика, 09 июл, 23:00
Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа сухогруза Политика, 09 июл, 22:48
В Британии осудили группу планировавших похитить Чичваркина мужчин Политика, 09 июл, 22:32