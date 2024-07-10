ФСБ показала видео с рассказом военного с «Адмирала Кузнецова» о вербовке

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ФСБ показала видео с рассказом военного, которого пытались завербовать для проведения теракта на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

На видео сидящий спиной к камере военный рассказал, что в марте 2024 года с ним пытался связаться человек по имени «Олег», который представился сотрудником украинских спецслужб. Он склонял военного совершить теракт на «Адмирале Кузнецове» за крупное вознаграждение. Также военному пообещали возможность выезда в Финляндию, где его ждали новые документы и деньги. На кадрах виден сам рассказ, а также испытания взрывного устройства, которое военный должен был собрать по заданию.

Военный обратился к спецслужбам. ФСБ сообщила, что агенту из Украины отправили видеозапись с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове». После этого он удалил аккаунты в мессенджерах.