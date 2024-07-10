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Новые законы в России ,  
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Дума поддержала запрет пропаганды наркотиков с поправкой на замысел

Сюжет
Новые законы в России
Ко второму чтению проекта закона о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в литературе, депутаты уточнили, что он не коснется произведений, где наркотики составляют «неотъемлемую часть художественного замысла»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, которые запрещают пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы и искусства. В профильных комитетах попросили вынести проекты на рассмотрение в третьем чтении 23 июля.

Всего в пакете три законопроекта, все они были внесены правительством 30 марта 2023 года. Основной вносит изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», два законопроекта-спутника — поправки в КоАП и УК.

После доработки законопроектов ко второму чтению запрещается пропаганда наркотиков и психотропных веществ, то есть распространение информации о них, в том числе в СМИ и интернете. К сведениям, попадающим под запрет, депутаты отнесли:

  • данные о способах изготовления, перевозки, приобретения, ввоза в Россию наркотиков;
  • о способах культивирования наркосодержащих растений;
  • о «допустимости, привлекательности либо необходимости» незаконного потребления наркотиков;
  • о преимуществах незаконного использования «отдельных наркотических средств»;
  • об использовании в медицинских целях наркотиков, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье;
  • о совершении других незаконных действий с наркотиками «путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения».

При этом депутаты предусмотрели ряд исключений из этого запрета. Это произведения литературы и искусства, содержащие информацию о способах изготовления, перевозки, сбыта, потребления наркотиков, если такая информация «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла»; медицинские и фармацевтические издания; научные и учебные издания; материалы оперативно-разыскной деятельности, административных и уголовных дел.

Однако такие произведения литературы и искусства необходимо будет маркировать, кроме тех, которые были обнародованы до 1 августа 1990 года. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял это решение тем, что до этой даты действовала норма о советской государственной цензуре.

Запрет пропаганды наркотиков коснется вышедших после запрета цензуры книг
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Маркировка должна содержать сведения о вреде употребления наркотиков, запрете на незаконный оборот наркотиков и ответственности за это. Перечень произведений, которые будут подлежать маркировке, будет устанавливать Минкульт.

В итоге за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением маркировки депутаты предлагают выносить предупреждение или накладывать штраф для физлиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. При этом продукция, ставшая предметом правонарушения, будет конфисковываться.

Пропаганду наркотиков также будут наказывать штрафами. Для граждан он будет составлять от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда велась с использованием интернета, штрафы будут более высокими.

Если в пропаганде наркотиков обвинят иностранца, кроме штрафов ему может грозить административное выдворение либо административный арест на срок до 15 суток.

Уголовная ответственность будет наступать после двукратного привлечения к ответственности по административным статьям. Поправки в УК предполагают различные наказания — от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет.

Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2025 года.

В первоначальной редакции законопроектов речи о наказании за упоминание запрещенных веществ в произведениях искусства не шло. В конце мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях искусства и литературы.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
наркотики пропаганда наркотиков Госдума законопроект книги литература кино
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