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Военная операция на Украине ,  
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Уехавшего в зону боевых действий бывшего свердловского министра задержали

Уехавший в зону боев экс-глава свердловского минтранса Старков задержан
Сюжет
Военная операция на Украине
Уволившегося с поста министра транспорта Свердловской области Старкова задержали, его доставили в Екатеринбург, 11 июля изберут меру пресечения, пишет E1. По данным Ura.ru, в мае экс-чиновник уехал в зону военных действий

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова задержали, сообщили источники Ura.ru и E1.ru. По данным последнего, его доставили в Екатеринбург, 11 июля экс-чиновнику изберут меру пресечения.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Свердловской области.

Старков ушел с должности главы свердловского минтранса в ноябре прошлого года. Близкий к нему телеграм-канал «Не для протокола» тогда же опубликовал фото чиновника в военной форме и с наградой за участие в специальной военной операции.

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За два месяца до этого был уволен глава областного управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов. Против последнего завели уголовное дело по подозрению о получении взятки в особо крупном размере. Данилов находится под домашним арестом. В рамках уголовного дела суд также арестовал директора строительной компании «Мелиострой» Ирину Городничеву. По версии следствия, прошлой весной Данилов получил от нее взятку в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог.

В декабре 2023 года, как рассказывал сам Старков, он занял должность замгендиректора по инфраструктурным проектам в «Уральском горно-промышленного холдинге».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Свердловская область задержание Военная операция на Украине
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