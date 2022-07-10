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На Украине девушку с трехлетним стажем работы назначили замминистра

Анна Сергеева
Анна Сергеева (Фото: Міністерство соціальної політики України)

На Украине 25-летняя Анна Сергеева, которая работает заместителем министра по вопросам европейской интеграции, имеет стаж работы три года. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на министерство социальной политики.

«Трудовую деятельность начала в частном секторе. С апреля 2019 года по июнь 2022 года — руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Сервис Ревизор». За последние 4 года активно занималась общественной деятельностью по направлениям: социализация детей с физическими и ментальными нарушениями; поддержка одиноких людей пожилого возраста и детей-сирот», — говорится в публикации. 

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Как пишет издание, «Сервис Ревизор» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты и деятельностью по охране здоровья.

Кроме того, издание обратило внимание на зарплату нового замминистра. Анна Сергеева получает 68 643 грн в месяц (151 729 руб.). Для сравнения, зарплата президента Украины Владимира Зеленского — 28 тыс. грн (61 891 руб.), отмечает издание.

Теги
Украина евроинтеграция замминистра
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