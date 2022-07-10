Экзит-поллы показали победу правящей коалиции Японии на выборах

Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» обеспечивают себе 69 мест в верхней палате парламента Японии. Вместе с другими партиями им потенциально хватит голосов для изменения «пацифистской» статьи конституции

Фото: Issei Kato / Reuters

Правящая коалиция Японии, куда входят Либерально-демократическая партия (ЛДП) и партия «Комэйто», набирает большинство голосов на выборах в верхнюю палату парламента (палату советников), пишет NHK со ссылкой на собственные экзит-поллы.

Коалиция обеспечивает себе 69 мест в палате советников, для большинства необходимо более 63.

Экзит-поллы NHK основаны на опросе 200 тыс. избирателей на 1700 участках по всей стране в день голосования 10 июля. Издание отмечает, что ответы согласились дать 130 тыс. человек.

Партия японского возрождения и Демократическая партия, которые, как и члены правящей коалиции, поддерживают изменение «пацифистской» статьи Конституции Японии, набирают 82 места. В итоге этим четырем политическим силам хватит голосов для внесения изменений в Основной закон, отмечает издание.

На изменении ст. 9 Конституции Японии настаивают либерал-демократы. Она провозгласила отказ страны от ведения войн и от собственных сухопутных, морских и военно-воздушных сил. В Основной закон Японии не вносилось никаких изменений с 1947 года, однако сейчас, указывал генсек Либерально-демократической партии Тошимицу Мотэги, произошли серьезные изменения в сфере безопасности, пишет Kyodo.

Выборы в Японии прошли на фоне покушения, в результате которого был убит бывший премьер-министр Японии и экс-председатель Либеральной-демократической партии Сидзо Абэ. В него выстрелили во время предвыборного мероприятия в городе Нара. В убийстве подозревается 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами. Он признал вину.

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Абэ, который дважды был премьером (в 2006–2007 и в 2012–2020), был сторонником изменения ст. 9 Конституции. Хотя она и декларирует отказ от вооруженных сил, у Японии есть силы самообороны. Их правовой статус вызывает споры, поэтому либерал-демократы предлагают прописать в Основном законе роль и полномочия этой военной структуры.