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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал американских разведчиков «лучшими в мире» из-за Украины

Президент США Джо Байден назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) «основой национальной безопасности» страны, а американских разведчиков — «лучшими в мире», пишет газета The Washington Post.

Глава государства посетил штаб-квартиру ЦРУ в Вирджинии по случаю 75-летия разведывательного управления.

«Благодаря невероятной работе наших разведчиков мы смогли сообщить миру, что [президент России] Владимир Путин планировал на Украине», — сказал Байден.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он тогда назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Путин утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и «никому и ничего навязывать силой».

О готовящемся военном конфликте на Украине американские СМИ и чиновники начали говорить с осени 2021 года.

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