Лукашенко на белорусском языке выступил перед участниками фестиваля

Белорусы никогда не позволят никому диктовать себе, как им жить и что делать, сказал президент страны Александр Лукашенко на белорусском языке, выступая на фестивале «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области, передает близкий к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы ніколі не дазволім дыктаваць нам, як жыць і што рабіць (Мы никогда не позволим себе диктовать, как жить и что делать. — РБК)», — сказал президент. Всю свою речь он произнес на белорусском языке.

По мнению Лукашенко, «настоящий белорус — это тот, у кого здесь есть дом, и он всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках».

«Потому что этот дом у нас — единственный, и мы в ответе за него», — добавил он.

Праздник «Купалье» ежегодно проходит в Могилевской области на берегу Днепра. Это крупный летний фестиваль, на котором проходят конкурсы, ярмарки и концерты артистов.

Лукашенко не раз выступал за развитие и распространение белорусского языка в стране. В апреле 2019 года он заявил, что надписей на белорусском не понимает половина местного населения. Вместе с тем, глава государства обратился к тем, кто предлагает сделать белорусский язык единственным государственным, и призвал их не поднимать этот вопрос. Сейчас наряду с белорусским государственным языком Белоруссии является русский.