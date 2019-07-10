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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Политика ,  
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Путин сообщил о не выполненных Обамой договоренностях по Украине
Российский президент не стал разглашать детали. Год назад эту историю в подробностях вспоминал Сергей Лавров
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности с американским президентом Бараком Обамой, которые последний не выполнил, сообщает агентство «РИА Новости».

«Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться», — сказал глава российского государства.

Интервью Путина Стоуну стало частью фильма «В борьбе за Украину», показ которого состоялся на фестивале в Италии.

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О телефонном разговоре с Обамой еще в мае прошлого года подробно рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выступая в Минске, глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что американский президент в 2014 году позвонил Путину и попросил его не отговаривать Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией, в котором он соглашался не применять силу в отношении митингующих и давал обещание провести досрочные президентские выборы, сообщало агентство «РИА Новости».

«Американцы, наверное, почувствовали, что это перебор. Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право», — сказал Лавров.

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По словам министра, на следующий день после этого разговора в Киеве начался захват правительственных зданий, а Янукович спешно покинул украинскую столицу. Гаранты соглашения с оппозицией заявили, что поскольку президент Украины бежал, то он сам «самоустранился от власти».

Оливер Стоун снял два фильма по итогам разговоров с российским президентом. Первая лента — «Интервью с Путиным» — увидела свет в 2017 году.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Барак Обама, Оливер Стоун
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