Минобороны опровергло гибель российских военных во время теракта в Сирии

Министерство обороны опровергло сообщения СМИ о гибели во время теракта в Сирии российских военнослужащих, сообщает «Интерфакс».
«Террористы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) намеренно распространяют ложные сообщения о гибели российских военных в Сирии», — заявили в Минобороны.
Ранее Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, опубликовал заявление «Исламского государства». В этом заявлении утверждается, что в провинции Дераа на юге Сирии смертник убил 35 российских и сирийских военных.
Издание Times of India со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщило об атаке террористов, в результате которой погибли восемь человек, в том числе военные сирийской армии и оппозиционные бойцы. По данным наблюдателей, был взорван автомобиль со взрывчаткой.
«Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме», — заявили в Минобороны, назвав «очередным фейком» сообщения СМИ о гибели россиян.
В конце мая Минобороны России сообщило о гибели четырех российских военных и ранении еще трех в сирийском Дейр-эз-Зоре. Погибшие и пострадавшие находились при сирийской артиллерийской батарее, атакованной боевиками.
Позже «Новая газета» со ссылкой на источник сообщила, что при этой атаке погибли также двое сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. При этом AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждало о по меньшей мере девяти погибших россиянах, среди которых были также и не военные.
Операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года президент Владимир Путин распорядился начать вывод войск, заявив, что «задача борьбы с вооруженными бандитами <...> в целом решена, решена блестяще». По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции погибли 47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, тогда погибли 39 человек.