Пограничники не пустили на Украину ведущего программы «Поедем, поедим!»

Украина запретила въезд на свою территорию Джону Уоррену — ведущему ТВ-шоу на НТВ «Поедем, поедим!». Осенью 2015 года он посещал Крым без санкции властей

Джон Уоррен (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Пограничники киевского аэропорта Борисполь не пустили на территорию Украины гражданина Великобритании, ведущего телепрограммы «Поедем, поедим!» на НТВ, Джона Уоррена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Позже в разговоре с корреспондентом РБК Слободян подтвердил, что страница в социальной сети принадлежит ему и тот факт, что Уоррена не пустили в страну.

«Работающего ведущим программы «Поедем, поедим!» на одном из телеканалов России гражданина Великобритании обнаружили во время оформления пассажиров рейса из Лондона», — написал Слободян.

По его словам, сотрудники погранслужбы выяснили, что Уоррен ранее посещал Крым без разрешения Киева. Британский журналист во время беседы с пограничниками подтвердил, что в сентябре-октябре 2015 года ездил на полуостров.

«В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд на Украину сроком на три года», — заявил Слободян.

Сам Уоррен позже сообщил, что в Киев хотел посетить во время отпуска, по личным делам, не связанным с работой на телеканале. «На паспортном контроле задают вопрос, был ли в Крыму. Ответил, что да… Завели в комнату, и пошло-поехало, какими авиалиниями, откуда летел в Крым, в Симферополь или нет? Ну это единственный [в Крыму] аэропорт...» — приводит слова ведущего НТВ.

Уоррен также добавил, что ему жаль, что он не сможет посетить Украину ближайшие три года, но рад, что его программу смотрят везде.

Массово запрещать въезд на Украину тем, кто посещал Крым в обход украинских властей, Киев начал в мае 2017 года — тогда мера была применена по отношению к 50 артистам из России. По данным на январь 2018 года, по этой причине въезд был запрещен 1,5 тыс. иностранных граждан. ​

Ведущий кулинарно-познавательной программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен родился в США, вырос в Великобритании и более 25 лет живет в России, говорится на сайте программы. Он путешествует по России и готовит блюда разных народов, общаясь с профессиональными кулинарами и обычными людьми.