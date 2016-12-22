Президент Азербайджана заявил о своей роли в смене власти в Армении

Президент Азербайджана заявил, что его страна сыграла роль в смене власти в Армении, в результате которой премьер-министром этой страны стал Никол Пашинян

Ильхам Алиев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Выступая на заседании азербайджанского правительства, Ильхам Алиев заявил, что народ Армении повторяет его слова. «Я заявил с трибуны ООН, что в Армении был режим коррупционной хунты. Сейчас это повторяет армянский народ. Я говорил, что это кровососущий, воровской, криминальный режим. Сейчас это повторяет армянский народ», - цитирует Алиева издание Oxu.az.

«Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть. Здесь была и наша роль. Не хочу сейчас это раздувать», - добавил азербайджанский президент.

Алиев добавил, что Армения находится в экономическом тупике, куда ее завели власти Азербайджана. При этом он подчеркнул, что Баку вернется поставленных целей и вернет себе Нагорный Карабах.

Пашинян и Алиев впервые познакомились при посредничестве Владимира Путина на столичном стадионе «Лужники», куда два руководителя приезжали для просмотра матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Пашинян тогда подчеркивал, что никакого содержательного разговора между ними не было.

Ранее премьер-министр Армении указывал, что полноценные переговоры по проблеме Нагорного Карабаха возможны лишь при участии представителей этого непризнанного государства. Баку в свою очередь настаивает, что в этом случае в разговоре должны участвовать и представители азербайджанской диаспоры, покинувшей регион во время конфликта в середине 1990-х.