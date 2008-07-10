Грузия отзывает посла из РФ

Грузия отзовет своего посла в России для консультаций. Об этом сообщила министр иностранных дел Грузии Екатерина Ткешелашвили.

Грузия отзовет своего посла в России для консультаций. Об этом сообщила министр иностранных дел Грузии Екатерина Ткешелашвили.

По ее словам, Грузия предпринимает данный шаг в качестве ответа на действия российской стороны, которая сообщила о пролете своих самолетов над грузинской территорией, передает Reuters.

Ранее МИД РФ распространил сообщение, в котором говорится, что России удалось предотвратить вторжение Грузии на территорию Южной Осетии. По информации МИД РФ, 9 июля 2008г. от командования миротворческих сил поступила информация о возможности прямого вторжения грузинских формирований в Южную Осетию якобы с целью освобождения четырех военнослужащих, ранее задержанных правоохранительными органами республики.

Также в МИД РФ отметили, что прямые угрозы и оскорбления в сторону Цхинвали звучали и от начальника штаба миротворческих операций Минобороны Грузии Мамуки Курашвили в телефонном разговоре с командующим миротворческими силами Маратом Кулахметовым. "Возникла необходимость принятия срочных и действенных мер, чтобы не допустить кровопролития и сохранить ситуацию в правовых мирных рамках", - говорится в сообщении МИД РФ.

В связи с этим для уточнения обстановки самолеты ВВС России совершили кратковременный пролет над территорией Южной Осетии и, как показало дальнейшее развитие событий, "этот шаг позволил охладить горячие головы в Тбилиси и предотвратить развитие ситуации по силовому сценарию, вероятность которого была более чем реальной", отмечается в сообщении МИД РФ.