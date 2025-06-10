Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию

Создатель центристской партии Forward Янг предложил Маску сотрудничество после того, как миллиардер поссорился с Трампом. Сам Маск запускал опрос о необходимости в США третьей национальной партии и предложил название «Америка»

Эндрю Янг (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Американский предприниматель и экс-кандидат в президенты от демократов в 2020 году Эндрю Янг предложил миллиардеру Илону Маску (состояние $401 млрд по версии Forbes) вместе создать в США новую партию.

Янг в 2022 году создал центристскую Forward Party (FWD, партия «Вперед»). Свое предложение о сотрудничестве он выдвинул Маску после ссоры последнего с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. На фоне размолвки глава Tesla и SpaceX выдвинул идею создать новую партию под названием «Америка».

В разговоре с Politico Янг сообщил, что пока не получил ответ от Маска.

«Илон не раз создавал компании мирового уровня буквально с нуля, а сейчас подавляющее большинство американцев жаждут нового подхода. Я готов объяснить Илону или кому угодно: третья партия может добиться успеха очень быстро», — отметил Янг.

Он добавил, что в США сейчас быстрее всего растет политический сегмент независимых избирателей. «Они чувствуют, что ни одна партия их не представляет, а двухпартийная система не дает им того, чего они хотят», — указал Янг.

Янг в 2020-м участвовал в праймериз Демократической партии, но не смог набрать достаточного числа голосов для продолжения участия в гонке. Маск выражал тогда свою поддержку Янгу, впервые выдвинувшемуся на выборную должность. В 2021-м Янг безуспешно баллотировался на пост мэра Нью-Йорка. В том же году он покинул Демократическую партию.

Янг родился в 1975 году в семье иммигрантов с Тайваня в штате Нью-Йорк. Начинал работу в стартапах, затем создал свою образовательную компанию Manhattan GMAT, а потом компанию Venture for America. Она помогает выпускникам колледжей развивать бизнес и создавать рабочие места.

Демократическая и Республиканская партии — крупнейшие в США, члены других партий никогда не становились президентами, но некоторым членам третьих партий удавалось пробиться в конгресс. Наиболее крупными третьими партиями в США называют Конституционную, Партию зеленых и Либертарианскую.

Такие партии могут оказывать влияние на выборы, например обсуждая те или иные проблемы и темы, которые не затрагивают основные партии. Так, политолог из Университета Джорджии Тэмми Грир отмечала, что во время своей кампании 2020 года Янг заговорил об универсальном базовом доходе — и тема стала обсуждаться в том числе и республиканцами. Но сосредоточенность третьих партий на конкретных проблемах часто становится тормозом для них, считает Грир. В качестве примера, когда кандидат не от двух доминирующих партий был близок к тому, чтобы стать президентом, она назвала участника выборов 1992 и 1996 годов Росса Перо — он набрал 19 и 8% голосов соответственно.

Согласно опросу Gallup, проведенному осенью 2024-го, 58% американцев выразили согласие с тем, что в США нужна третья крупная партия.

Forward Party не называет себя ни правой, ни левой, в числе своих ценностей она перечисляет верховенство закона, укрепление демократии, американское лидерство и т.д.

Несколько политиков в последние годы присоединились к FWD — например, сенатор в Юте Дэн Тэтчер и мэр города Ньюберри во Флориде Джордан Марлоу.