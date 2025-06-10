Липецкий губернатор напомнил депутату о прокуроре после вопроса о приемах

Липецкий депутат облдумы спросил губернатора Артамонова, почему тот не проводит регулярные приемы граждан. В ответ глава региона рассказал ему о прокуроре в зале

Video

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал депутату областной думы от КПРФ Николаю Быковских о прокуроре в зале после его вопроса о том, почему глава региона не проводит регулярные приемы граждан. На спор во время заседания областного парламента обратили внимание «Новости Липецка».

«Вы, как обычно, передергиваете, Николай Иванович. Вам пора бы уже факты соизмерять. Каждый раз, когда вы что-то говорите на губернатора, вы должны вспоминать, что сзади вас сидит прокурор. Что такое прокурор? Это надзор, который смотрит за исполнением высшим должностным лицом законов и регламентов», — заявил Артамонов.

Он подчеркнул, что приемы у губернатора «проходят регулярно». «А то, что вы не можете записаться, — это ваши проблемы», — добавил губернатор, пообещав принять депутата.

Кроме того, Артамонов затронул в выступлении вопрос открытия липецкого филиала Российского университета медицины. В мае губернатор заявил, что филиал медвуза начнет работу с 1 сентября 2025 года. На этот проект было направлено 179 млн руб. Липецкий губернатор и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич подписали соглашение об открытии представительства университета в регионе на ПМЭФ-2024 в июне прошлого года.

По информации «Новостей Липецка», Быковских ранее публично высказывал сомнения в том, что филиал откроется. Артамонов пообещал «лично провести» депутата по медицинскому вузу и обратился к председателю облсовета Владимиру Серикову с предложением «посмотреть, работают ли все депутаты в интересах субъекта».

Год назад Быковских подавал документы для участия в конкурсе по выборам мэра Липецка. На должность главы города также претендовали экс-глава Лебедянского района Роман Ченцов и доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала РАНХиГС Вадим Егоров. В итоге мэром стал Ченцов.

Ранее прокуратура оценила слова самого Артамонова, который заявил, что дезинфицирующее средство поможет разогнать людей с улиц, «как клещей». Старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева сказала, что надзорное ведомство не увидело в его словах оскорблений.