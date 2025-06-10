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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов опроверг причастность «Ахмата» к стрельбе по дому в Судже

Алаудинов: стрелявший из гранатомета по дому в Судже никак не связан с «Ахматом»
Сюжет
Военная операция на Украине
Алаудинов заявил, что бойцов «Ахмата» в Судже нет. На видео мужчина из военной комендатуры стреляет из гранатомета по дому, позади виден православный храм. Хинштейн указал, что в июне этот человек погиб в ДТП, уходя от погони ГАИ

На ролике из курского города Суджи, где военный стреляет из гранатомета по домам, не боец спецназа «Ахмат», заявил командир этого подразделения Апти Алаудинов в телеграм-канале.

Он рассказал, что ему скинули соответствующие кадры, где «в Судже стреляют бойцы спецназа «Ахмат» и кто-то уже установил, что они в направлении храма стреляют».

«Заранее вы, как эксперты, все вы эксперты, определили, что это бойцы спецназа «Ахмат» и вот как они себя плохо ведут. <...> Люди на этом видеоролике не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат», по шевронам — это сотрудники военной комендатуры, говорят они не на чеченском языке», — сообщил Алаудинов. Он добавил, что в Судже бойцов «Ахмата» нет, все отряды спецназа — на передовой.

Командир отметил, что если этих людей найдут и передадут в спецназ «Ахмат», для них найдут позиции на фронте, где «они смогут вдоволь настреляться». Тех, кто распространил ролики и информацию, что на нем показаны ахматовцы, Алаудинов назвал врагами России.

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Видео, распространенное телеграм-каналом «Воевода вещает» и еще несколькими ресурсами, также прокомментировал врио главы Курской области Александр Хинштейн. На кадрах, отметил он, «человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже». «Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки», — добавил врио губернатора.

По его словам, военные сообщили, что по данному факту уже провели проверку, стрелок был установлен — это был младший сержант 158-й военной комендатуры. В начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции, добавил Хинштейн. «Урок всем, вне зависимости от религии», — подчеркнул он.

В начале самого видео можно услышать, как кто-то говорит: «Ахмат», затем военный целится из гранатомета и стреляет в сторону жилого дома, заметно попадание. На заднем плане виднеется церковь. «Воевода вещает» отметил, что на кепке стрелка — флаг Ингушетии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Апти Алаудинов Ахмат Суджа Курская область
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