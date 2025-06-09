Хинштейн рассказал о гибели военного, выстрелившего в дом в Судже из гранатомета

Хинштейн рассказал о гибели военного, выстрелившего в дом из гранатомета

Российский военнослужащий, который выстрелил из гранатомета в гражданское здание, едва не задев храм, погиб, рассказал Хинштейн. Мужчина попал в аварию, пытаясь уйти от погони ГИБДД

Курский губернатор Алекандр Хинштейн отреагировал на появившуюся в интернете видеозапись, на которой военнослужащий в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомёта «как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже».

«Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки», — написал Хинштейн.

Он рассказал, что обратился в органы военного управления и военной прокуратуры, ведомства уже провели проверку. Мужчина на видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. В начале июня военнослужащий погиб в ДТП, пытаясь уйти от преследования Госавтоинспекции. Хинштейн резюмировал: «Урок всем, вне зависимости от религии».

На видеозаписи, которую опубликовал канал «Воевода вещает» и несколько других каналов, оператор перед выстрелом произносит «Ахмат». Выстрел из гранатомета попадает в здание, из которого затем поднимается дым. На фоне виден православный храм Троицы Живоначальной.

Суджа была освобождена в первой половине марта. Полностью Курскую область освободили в конце мая.