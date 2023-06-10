Производитель Leopard допустил рост стоимости компании в полтора раза

Рыночная стоимость Rheinmetall сейчас составляет €10,5 млрд. Глава компании Армин Паппергер сообщил, что спрос на продукцию растет из-за увеличения расходов на оборону в Европе после начала военных действий на Украине

Армин Паппергер (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Рыночная стоимость крупнейшего оборонного подрядчика Rheinmetall может в скором времени вырасти до €17 млрд, допустил глава компании Армин Паппергер в интервью RND. Это произойдет из-за военных действий на Украине и увеличения расходов на оборону в Европе, полагает он.

Такая оценка «является реалистичной в среднесрочной перспективе», заявил Паппергер. RND отмечает, что до начала вооруженного конфликта Москвы и Киева стоимость акций Rheinmetall была ниже €100, сейчас она составляет €240, это соответствует рыночной стоимости компании в €10,5 млрд.

Как пишет Reuters, операционная прибыль компании в 2022 году составила €754 млн. По оценкам Паппергера, в 2025-м она вырастет до €1,5–1,7 млрд. Агентство отмечает, что с декабря 2021 года рыночная стоимость Rheinmetall утроилась. С 20 марта концерн вошел в состав индекса DAX, который отображает динамику 30 крупнейших по капитализации компаний Германии.

Паппергер связывает рост стоимости акций компании с военными действиями на Украине. По его словам, ни одна страна в Европе не готова к отражению полномасштабного наступления, «власти это поняли, поэтому спрос на <...> продукцию растет». «В настоящее время мы ведем переговоры по нескольким очень крупным заказам: танки, боеприпасы, скоро [начнется обсуждение] зенитно-ракетных комплексов и самолетов».

Rheinmetall производит среди прочего танки Leopard, различные модификации которых Украине поставляют страны Европы (российские власти критикуют эти поставки, называя западные страны участниками конфликта). Также компания передала Киеву системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger. В мае концерн заключил соглашение о сотрудничестве с «Укроборонпромом» — они создадут совместное предприятие для укрепления оборонной промышленности Украины.