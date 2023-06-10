Минобороны показало уничтожение западной техники ВСУ на видео

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Минобороны России в своем телеграм-канале опубликовало видео уничтожения украинской военной техники, которую Киеву поставили страны Запада.

Ранее ведомство отчиталось об уничтожении на южнодонецком и запорожском направлениях девяти танков, в том числе четырех немецких Leopard. По данным Минобороны, Украина потеряла 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley и французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

Министерство сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли ракетный удар по колонне украинской бронетехники, после него несколько бронемашин «попытались рассредоточиться и были также уничтожены».

По данным ведомства, российские средства ПВО также сбили в ДНР украинский МиГ-29 и перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов HIMARS.