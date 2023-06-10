Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 12:20
Главу МЧС Казахстана уволили после крупного лесного пожара Политика, 11:54
Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России Бизнес, 11:49
В Одессе сбитый беспилотник упал на жилой дом Политика, 11:38
WP узнала о сохранении Украиной крупных резервов для наступления Политика, 11:36
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:33
Карлсен впервые за 16 лет не выиграл ни одной партии на турнире Спорт, 11:27
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Умер народный художник России Алексей Шмаринов Общество, 11:25
Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде Политика, 11:09
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 11:00
Гладков сообщил о 82 прилетах в Шебекинском округе за сутки Политика, 10:51
В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов Бизнес, 10:37
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв Политика, 10:18
Политика ,  
0 

Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

9 июня Исландия стала 11-й страной с февраля 2022 года, чье дипломатическое присутствие в России сократится. Некоторые российские объекты за рубежом также были закрыты. Где прошли сокращения — в материале РБК

Министерство иностранных дел Исландии 9 июня сообщило российскому послу в стране Михаилу Носкову о своем решении приостановить работу посольства в России с августа этого года на неопределенный срок. На основе принципа взаимности российскому посольству предложено понизить уровень своего представительства на острове. Согласно принятой практике, в таком случае вместо посла посольство возглавляет временный поверенный. Российский посол или МИД России пока о реакции на шаг исландской стороны не сообщили.

Исландия объяснила свое решение тем, «что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства Исландии», однако в сообщении указано, что в будущем посольство может возобновить работу.

Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

Неделей ранее о решении сократить дипломатическое присутствие в России объявила Германия. После взаимных высылок и сокращения числа дипломатов Берлин решил закрыть три генеральных консульства в России. Продолжат работу посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. По заявлению посольства Германии в России, «ничем не оправданным шагом к эскалации» стало решение правительства России о введении для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек. Чтобы продолжить работу, пришлось пойти на структурные изменения, что и приведет к закрытию генконсульств.

Поскольку в дипломатической практике принят принцип взаимности, руководствуясь принципом паритета, Германия предписала и России сократить свое дипломатическое присутствие в стране. Вместо шести дипломатических объектов у России там останутся два — посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Также в мае стало известно о закрытии диппредставительств России в Финляндии и Финляндии в России. По решению российского МИДа, с 1 июля закроется канцелярия посольства России в финской Лаппеенранте. С той же даты финская сторона должна закрыть петрозаводское и мурманское отделения генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Таким образом у России останутся три дипломатических объекта — посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, а у Финляндии — посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

Читайте на РБК Pro
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером

Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

Всего за полтора года дипломатические объекты в России закрыли 11 стран как по собственному решению, так и по предписанию Москвы. Из них три, помимо Исландии, приняли решение понизить уровень дипломатического представительства — Литву, Латвию и Эстонию теперь представляют временные поверенные, послы отозваны в столицы.

Практика закрытия дипломатических объектов началась в 2017 году закрытием дипмиссий России в США и США в России. В итоге сейчас Вашингтон в России представлен только посольством в Москве, три генконсульства были закрыты. Россия в США сохранила три дипломатических объекта — посольство в Вашингтоне и два генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, еще два, в Сан-Франциско и Хьюстоне, по требованию американской стороны были закрыты.

В 2018 году Россия предписала Великобритании закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, что стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипалей.

В основном из-за принятых решений пострадала консульская работа иностранных государств в России и российских дипломатов за рубежом. В задачи консульских учреждений входит работа как с гражданами своей страны — выдача и замена документов, оказание помощи в экстренных случаях, так и с гражданами страны пребывания — выдача виз и другие услуги. Сокращение консульской сети, среди прочего, вынуждает заявителей дальше ездить для оформления документов.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
посольства консульство Россия дипломатический скандал Германия
Материалы по теме
Исландия приостановит работу своего посольства в России
Политика
МИД России решил закрыть генконсульство в Швеции
Политика
Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter