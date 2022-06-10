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МИД Эстонии вызвал российского посла после слов Путина о Нарве

В МИД Эстонии сочли неприемлемыми слова Путина о Нарве. Накануне российский президент заявил, что Петр I ничего не отторгал у Швеции — «он возвращал» и «то же касается Нарвы»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Владимира Липаева в связи с заявлением президента России Владимира Путина об эстонском городе Нарве, сообщается на сайте ведомства.

С послом России встретился вице-канцлер эстонского МИДа Рейн Таммсаар. Он заявил, что сказанное Путиным, в том числе о Нарве, «достойно сожаления», говорится в сообщении. В МИДе такие заявления назвали неприемлемыми.

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Фото:Getty Images

Накануне, 9 июня, Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции — «он возвращал». По словам президента, когда император заложил Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией — «все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне». И эта территория «находилась под контролем Российского государства», отметил Путин.

«То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего [Петр I] полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал, — заявил президент. — Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. Ее целями Путин объявил демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

Украина после начала спецоперации ввела военное положения и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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