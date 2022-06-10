Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Борис Грызлов (Фото: Сергей Шелега / БелТА / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла послу России в Белоруссии Борису Грызлову, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла <...> Грызлову Борису Вячеславовичу», — сказано в документе.

Кроме Грызлова ранг получили послы России в Индии и Перу Денис Алипов и Игорь Романченко.

Понятие «дипломатический ранг» отличается от фактически занимаемой лицом дипломатической должности. Российские послы в зарубежных странах могут вступать в эту должность, не имея ранга чрезвычайного и полномочного посла, который считается высшим в дипломатической иерархии. Присваивать этот ранг, в свою очередь, могут министрам и их заместителям, генеральным директорам, послам по особым поручениям, директорам департаментов, постоянным представителям России при международных организациях и чрезвычайным и полномочным послам страны в иностранных государствах. Послом, согласно закону «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в иностранном государстве и постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)» может быть назначен любой гражданин России, «способный по своим профессиональным и личным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять обязанности [посла]».

Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии 14 января. В декабре 2021 года о его готовящемся назначении писал РБК со ссылкой на дипломатические источники. В этой должности Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который занимал ее менее года.

Своим главным приоритетом на посту посла Грызлов называл продолжение интеграции двух стран, так как это выгодно обоим государствам и важно для их граждан. Вместе с работой посла совмещает должности полпреда России в контактной группе по Донбассу и главы высшего совета «Единой России». 31 января Грызлов приступил к исполнению своих обязанностей.