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Общество ,  
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Жители Дагестана попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину

В Дагестане односельчане попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего своего сына, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

«Односельчане считали, что у мужчины есть оправдание, пытались не дать увезти его в полицию. Мужчина пояснял, что сын достаточно долго мучил семью, терроризировал, и люди встали на его сторону, пытались его защитить», — рассказали в ведомстве.

https://www.instagram.com/p/CBEHQKOg6tk/

В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как несколько человек пытаются остановить автозак. Двое из них зацепились за капот машины, остальные бегут рядом.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 3 июня 63-летний житель города Буйнакска в ходе конфликта выстрелил в грудь своему 41-летнему сыну из охотничьего нарезного оружия. От ранения потерпевший скончался по дороге в больницу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). 5 июня суд постановил заключить его под стражу.

Обвиняемый признался в убийстве. На видео, опубликованном на официальной странице МВД Дагестана в Instagram, он рассказал, что сын-наркоман набросился на него с ножом и он выстрелил в ответ. По данным регионального МВД, инцидент произошел в селении Верхнее Казанище Буйнакского района.

Теги: Полиция, Дагестан, новости РБК
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