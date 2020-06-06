Жители Дагестана попытались отбить у полиции застрелившего сына мужчину
В Дагестане односельчане попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего своего сына, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.
«Односельчане считали, что у мужчины есть оправдание, пытались не дать увезти его в полицию. Мужчина пояснял, что сын достаточно долго мучил семью, терроризировал, и люди встали на его сторону, пытались его защитить», — рассказали в ведомстве.
В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как несколько человек пытаются остановить автозак. Двое из них зацепились за капот машины, остальные бегут рядом.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 3 июня 63-летний житель города Буйнакска в ходе конфликта выстрелил в грудь своему 41-летнему сыну из охотничьего нарезного оружия. От ранения потерпевший скончался по дороге в больницу.