США и Британия в несколько раз увеличили выдачу «виз талантов» россиянам

В прошлом году США выдали в два раза больше виз талантливым россиянам

Госдепартамент США в прошлом году выдал россиянам вдвое больше «виз талантов», чем годом ранее, Великобритания — в пять раз. Пиар-агентства фиксируют всплеск запросов на организацию публикаций, необходимых для получения таких виз

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В 2022 году США выдали россиянам 445 виз типа О-1, так называемых виз талантов, следует из публикуемых Госдепартаментом данных, изученных РБК. Третий год подряд наблюдается существенный прирост их количества: в 2020 году было выдано 135 таких виз, в 2021 году — 247. За первые два месяца этого года, согласно последним данным, было выдано 72 визы О-1.

Великобритания также выдает визу особого типа, позволяющую талантливым людям получать разрешение на работу в стране на срок до пяти лет, — Global Talent Visa. Согласно данным британского МВД, в 2020 году россиянам таких виз было выдано 34, в 2021 году — 72, а в 2022-м — 397, то есть в прошлом году также наблюдался существенный рост.

Результаты по обеим странам подсчитаны только по основному заявителю, хотя оба типа визы разрешают подать заявления на сопровождающих.

Неиммиграционная виза O-1, как указано на сайте Иммиграционной службы США, предназначена для лиц, которые обладают выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте или продемонстрировали выдающиеся достижения в кино- или телеиндустрии и в связи с этим были признаны на национальном или международном уровне. Наличие такой визы дает право на работу в США. Человек, подающий заявление на получение этой визы, может оформить их и на сопровождающих, которые необходимы ему для выполнения работы. Выдающиеся способности и достижения заявителя на визу могут подтверждаться полученными наградами на международно признанных конкурсах, членством в известных профессиональных объединениях, публикациями в СМИ.

Британская Global Talent Visa выдается с 2020 года и предусмотрена для заявителей из академических или исследовательских кругов, представителей сфер искусства и культуры, цифровых технологий. Среди критериев ее получения — международная награда или свидетельства, в том числе публикации в международной прессе, об успехах заявителя.

Рост в России интереса к визам О-1 и Global Talent Visa отметили сервис журналистских запросов Pressfeed и агентство релокации Relocode. По данным сервиса Pressfeed, спрос на организацию публикаций для получения «виз талантов» с февраля 2022 года вырос более чем в 15 раз. С марта 2022 года количество таких обращений в некоторые месяцы стало достигать 10–15, среднее количество ежемесячных обращений с начала 2022 года — около семи. Представитель Pressfeed отмечает, что появилась отдельная услуга на рынке пиара — подготовка пакета публикаций для визы, средняя стоимость пяти необходимых публикаций в требуемых миграционными службами форматах составляет около 150–200 тыс. руб.

По «визам талантов» США и Британии за первый квартал 2023 года совокупно получили 298 запросов, тогда как за первый квартал 2022 года по обеим программам пришел 141 запрос, сообщил представитель Relocode.

Значительного роста числа виз О-1, выданных с начала российской военной операции украинским гражданам, не зафиксировано: в 2020 году было выдано 73 визы, в 2021 году — 112, в 2022 году — 143, а с начала этого года — 24.

Подать на американскую визу в России с августа 2021 года невозможно, россияне могут обратиться за неиммиграционными визами в любое посольство или консульство США, где они смогут записаться на прием. США объясняют прекращение выдачи виз введенным российским правительством запретом на наем местного персонала. Российский МИД называл эту причину надуманной, ссылаясь на то, что посольство страны в США, испытывая недостаток персонала, продолжало выдавать визы.