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Минобороны сообщило о сбитом 9 мая украинском Су-25

Украинский самолет сбили над Харьковской областью 9 мая, всего с 24 февраля уничтожены 163 самолета ВСУ, сообщили в Минобороны. За ночь сбиты три беспилотника, нанесены удары авиацией по 16 районам со скоплением военных ВСУ *

Вечером 9 мая в районе Новой Дмитровки в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25, сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

«Над населенным пунктом Харцызск Донецкой народной республики перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», — добавил он.

Также силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в районе Моспино и Южнокоммунарска в Донбассе и один — близ Одессы. В Харьковской области российские силы сбили два заряда ракетных систем залпового огня (РСЗУ) «Смерч», продолжил Конашенков, — в районе Изюма и Малой Камышевахи.

Кроме этого, авиация нанесла удары по 16 районам с живой силой и военной техникой, ракетными войсками поражено 407 районов сосредоточения вооруженных сил Украины, пять складов горючего и боеприпасов, а также 33 пункта управления, утверждают в министерстве. По словам Конашенкова, «в результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники».

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Фото:Александр Река / ТАСС

С начала российской военной спецоперации на Украине уничтожены 2979 танков, 163 самолета, 124 вертолета, 1440 орудий полевой артиллерии, 793 беспилотника, 351 установка РСЗУ, 300 зенитных комплексов и более 2,7 тыс. единиц автомобильной техники, утверждают в Минобороны.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, утверждая, что мирные жители подвергались «издевательствам, геноциду» со стороны властей Украины. В Минобороны заявили, что наносят удары лишь по военной инфраструктуре.

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Прогнозы

Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила военное положение и мобилизацию. Представители украинских властей заявляют, что в стране «нет никаких нацистских образований», рассказывал глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Украина ВСУ Су-25 Точка-У «Смерч»
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