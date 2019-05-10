Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе визита в Россию встретится с Владимиром Путиным, утверждают в Госдепе. В Кремле ранее допускали возможность подобного разговора

В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

«В ходе встречи стороны обсудят различные аспекты двухсторонних отношений, а также международных проблем», — цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства США.

Накануне в разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил встречу Помпео с Путиным.