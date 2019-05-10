Политика , 16:55
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Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе визита в Россию встретится с Владимиром Путиным, утверждают в Госдепе. В Кремле ранее допускали возможность подобного разговора
В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
«В ходе встречи стороны обсудят различные аспекты двухсторонних отношений, а также международных проблем», — цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства США.
Накануне в разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил встречу Помпео с Путиным.Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Майк Помпео договорились встретиться в Сочи во время переговоров в Финляндии 6 мая. Для американского госсекретаря это будет первая поездка в Россию.
За последний год Помпео лишь дважды общался с российским министром иностранных дел. Впервые они встретились в июне прошлого года в Хельсинки, где Путин проводил переговоры с Трампом. Второй раз — на прошлой неделе в городе Рованиеми, где проходило министерское заседание Арктического совета.