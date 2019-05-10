WSJ узнала о создании в США секретной высокоточной ракеты

По данным газеты, ЦРУ и Пентагон как минимум дважды применяли новую ракету, но хранили ее существование в тайне. Речь идет о модификации ракеты Hellfire, которая не взрывается, а раскидывает лезвия

Беспилотник MQ-9 Reaper c ракетами Hellfire (Фото: Reuters)

США создали и успели применить новую высокоточную ракету, существование которой держали в секрете, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Новая ракета получила название R9X, это модифицированная ракета Hellfire. У новинки инертная боеголовка, которая не взрывается, а выбрасывает около 100 кг металлических лезвий (45 кг). Таким образом, с помощью R9X можно убить цель, не нанеся при этом вреда находящимся неподалеку людям и имуществу, поясняет WSJ.

Существует также иная вариация R9X, в которой ракета несет кольцо из шести длинных лезвий и выстреливает ими за секунды до столкновения. Некоторые собеседники WSJ называли R9X «летящим Ginsu», в честь марки ножей, или же «ниндзя-бомбой».

По данным WSJ, одним из поводов для разработки данной ракеты стало то, что террористы приспособились к авиаударам ВВС США и стали прятаться среди больших групп гражданских лиц. Создание ракеты началось еще в 2011-м, во времена президентства Барака Обамы, который указывал на необходимость избегать жертв среди мирных граждан в результате авиаударов в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Сомали и других странах.