В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и ТСН. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 5:29 утра и действует до сих пор. Она объявлена также в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Кроме того, минувшей ночью о взрывах в регионе сообщали власти Одесской области. Глава обладминистрации Олег Кипер утром уточнил, что в результате ударов был поврежден объект энергетической инфраструктуры, жители не пострадали.
Помимо этого в результате ночных ударов произошел взрыв на энергообъекте в Николаевской области, уточняли пресс-службе сил обороны юга Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.