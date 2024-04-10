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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел новый взрыв

В Одессе второй раз за день раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 5:29 утра. Тогда же власти сообщали о серии взрывов в регионе, а позднее о повреждении энергообъекта. В районе 9:00 местные СМИ начали сообщать о новых взрывах
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Николай Тыс / Global Look Press)

В Одессе прозвучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и ТСН. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 5:29 утра и действует до сих пор. Она объявлена также в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Кроме того, минувшей ночью о взрывах в регионе сообщали власти Одесской области. Глава обладминистрации Олег Кипер утром уточнил, что в результате ударов был поврежден объект энергетической инфраструктуры, жители не пострадали.

Помимо этого в результате ночных ударов произошел взрыв на энергообъекте в Николаевской области, уточняли пресс-службе сил обороны юга Украины.

ВСУ сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе прогремел новый взрыв
В Одессе прогремел новый взрыв

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
ВСУ сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
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