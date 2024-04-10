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Политика ,  
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Кадры штурма посольства Мексики полицейскими в Эквадоре

Кадры штурма посольства Мексики полицейскими в Эквадоре
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В начале апреля полицейские Эквадора ворвались в посольство Мексики в стране, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Он укрылся в посольстве страны в декабре 2023 года, а 5 апреля ему предоставили политическое убежище. Эквадор потребовал выдачи Гласа, указав, что тот осужден за взятки.

Во время штурма посольства пострадали несколько дипломатов Мексики. После штурма посольства Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором. 

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Теги
Эквадор Мексика полиция штурм
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