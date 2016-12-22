Медведев рассказал Путину о «пестрой картине» развития страны

Премьер накануне отчета о деятельности перед Госдумой рассказал президенту об основных тезисах своего выступления. Путин отметил, что правительству не удалось «на 100 процентов» достичь всех заложенных майскими указами ориентиров

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину, что в ходе отчета перед Государственной думой 11 апреля расскажет депутатам, что по итогам прошлого года «в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне». Стенограмма со встречи Медведева и Путина опубликована на сайте Кремля.

Премьер отметил, что планирует показать депутатам «картину развития страны» за последние почти шесть лет. «Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период», — пояснил Медведев. Этот период начался с роста экономики, но затем Россия столкнулась с трудностями в виде западных санкций, падения цен на энергоносители, а также с накопившимися в российской экономике «диспропорциями», отметил глава правительства.

По итогам 2017 года российский ВВП растет, инфляция находится «на абсолютно низком уровне», а макроэкономические показатели — «на должном уровне», правительство исполнило социальные обязательства. «Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано», — добавил Медведев.

Путин с этим не согласился. «Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — сказал президент. Премьер ответил ему, что «практически все уже пришло на установленный уровень» по состоянию на начало 2018 года. С конца прошлого года правительству «как раз кое-что удалось наверстать», сказал Медведев, но остаются вопросы, по которым кабмин будет работать дальше. Среди них — инвестиции в основной капитал. «К сожалению, рост инвестиций в основной капитал достаточно вялый, и это задача, которую предстоит решать в самом ближайшем будущем», — пояснил премьер.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча президента с премьером будет связана с отчетом правительства перед Думой, а не с новыми санкциями со стороны США против России. После окончания встречи Путина с Медведевым Песков заявил, что обсуждались не только итоги работы правительства, но и «текущие моменты состояния экономики» страны, передает ТАСС.

В прошлом году премьер рассказал депутатам, что 2016 год стал годом «осознанных возможностей» и что Россия использовала свои конкурентные преимущества. Санкции и другие вызовы дали экономике стимулы к развитию, сообщил Медведев, она стала расти при неблагоприятной внешней конъюнктуре.

Фракции Госдумы направили Медведеву вопросы, на которые хотели бы получить ответы в ходе его отчета, писал РБК 14 марта. Один из вопросов касается качества кадров в российской космической отрасли, также депутаты планируют затронуть вопрос финансовой помощи регионам для того, чтобы приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Другие интересующие депутатов темы — ВТО и импорт семенного картофеля.

Отчет правительства в этом году станет последним для действующего состава кабмина: президент должен в двухнедельный срок после инаугурации представить в нижнюю палату новый состав правительства.

Накануне, 9 апреля, на российском фондовом рынке произошел сильнейший обвал с 2014 года. Индекс Московской биржи к закрытию упал более чем на 8%, РТС — почти на 12%. Капитализация рынка сократилась на 820 млрд руб. Обвал последовал за тем, как США ввели новые санкции против российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров.