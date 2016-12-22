Власти Швеции дали гражданство осужденному на смерть в Иране ученому

Шведские власти дали гражданство заочно осужденному в Иране на смертную казнь иранскому ученому Ахмадрезу Джалали, заявили в шведском МИДе. Об этом сообщает Reuetrs.

В дипведомстве сообщили, что Миграционная служба Швеции выдала Джалали гражданство страны. «Мы постоянно находимся в контакте с представителями Ирана... и представили наш взгляд на его смертный приговор, который мы осуждаем во всех формах. Мы требуем, чтобы это решение не вступило в силу», — заявил представитель шведского МИДа.

Джалали, в настоящий момент являющийся профессором медицины катастроф в Каролинском медицинском институте (Стокгольм) был арестован в Иране в 2016 году во время делового визита и обвинен в шпионаже в пользу Израиля. Иранские власти считают также, что он причастен к убийству нескольких ученых, участвующих в иранской ядерной программе и передаче израильским спецслужбам информации о ядерном проекте страны. В августе 2017 года ученому удалось передать письмо из тюрьмы с сообщением о своем аресте и его причине. В декабре 2017 года Высший суд Ирана приговорил Джалали к смертной казни. В том же году 75 нобелевских лауреатов направили иранским властям обращение с просьбой отпустить ученого, чтобы тот «продолжил научную работу на благо человечества».

​