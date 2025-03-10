WSJ сообщила об использовании коней и ослов во время военной операции

Кадры с ослами и военных на лошадях ранее публиковали телеграм-каналы. В Госдуме называли животных альтернативным вариантом для доставки припасов, который позволяет обезопасить людей

Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

Российская армия применяет в военной операции на Украине коней и ослов, чтобы сделать перевозки незаметными для дронов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание публикует фотографию из «российского телеграм-канала», на которой показан осел. Ранее кадры с ослами, которых используют в российской армии, публиковали военкоры Дмитрий Стешин и Александр Гармаев. Стешин писал, что осла выдали потому, что боекомплекты можно перевозить на передовую с помощью животных. Некоторые телеграм-каналы также публиковали кадры с военными на конях.

Эти данные в конце февраля назад комментировали в Госдуме. Депутат и член комитета по обороне Виктор Соболев сказал RTVI, что животные — это «различные альтернативы для того, чтобы доставлять материальные средства, не подвергая жизни людей опасности». «Появление лошадей в зоне спецоперации связано с тем, чтобы сберечь жизни людей при поставке боеприпасов, продовольствия, других материальных средств на передовую. Только с этим», — отметил он и добавил, что это не означает появления кавалерии в войсках.

Сержант украинской армии Игорь Визиренко рассказал WSJ, что украинцы тоже иногда вместо техники используют ручные тележки для доставки грузов к линии фронта, чтобы обезопасить технику от дронов.

«Башинформ» еще в 2023-м писал со ссылкой на мобилизованных бойцов, что они пробуют использовать коней, чтобы «бесшумно и незаметно доставить все что нужно до боевых позиций».

Значение кавалерийских войск, активно использовавшихся в войнах до XX века, стало падать уже в Первую мировую войну на фоне появления бронированной военной техники. Тем не менее, в советской армии к началу Второй мировой войны еще была конница в составе трех кавалерийских корпусов и семи отдельных кавалерийских дивизий, в июле-августе 1941-го было сформировано 48 таких дивизий. Конница принимала участие в различных сражениях в Великой Отечественной войне, но число таких подразделений сокращалось. В 1955-м кавалерия в советской армии была упразднена.