Reuters сообщил о планах США оценить готовность Украины к уступкам

Reuters: США на встрече в Джидде оценят готовность Киева к уступкам

В Вашингтоне на переговорах в Саудовской Аравии хотят убедиться, что Киев заинтересован «не просто в мире, а в реалистичном мире», сообщает Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США на встрече с Украиной в Саудовской Аравии оценят готовность Киева пойти на уступки для завершения конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Американская делегация также намерена определить, насколько серьезно украинская сторона настроена на налаживание отношений с администрацией президента Дональда Трампа.

«Вы не можете сказать: «Я хочу мира» и «Я отказываюсь идти на компромисс в чем бы то ни было», — сказал один из собеседников.

По словам другого чиновника, в Вашингтоне хотят убедиться, что Киев заинтересован «не просто в мире, а в реалистичном мире». «Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит», — отметил он.

Представители США и Украины проведут переговоры в Джидде. Туда отправится госсекретарь Марко Рубио 10-12 марта. От США во встрече, как ожидается, также будут участвовать советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Украину на ней будут представлять в том числе глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

По данным Financial Times, Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе переговоров в Джидде. США решили прекратить военную поддержку после перебранки в Белом доме.