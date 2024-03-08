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Политика ,  
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В Британии обнаружили крупнейший дефицит в военном бюджете за 12 лет

В Британии обнаружили крупнейший дефицит в £17 млрд в военном бюджете за 12 лет
Парламентский комитет обнаружил дефицит на £17 млрд в военном бюджете. Минобороны собирается покрыть его за счет увеличения финансирования со стороны правительства, но комитет призвал быть готовыми к тому, что этого не произойдет
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В бюджетном плане британского Минобороны на 2023–2033 годы обнаружен дефицит как минимум в £16,9 млрд (около 2 трлн руб. по курсу на момент публикации), следует из отчета Комитета парламента страны по контролю расходов бюджетных средств.

На десятилетний период заложена сумма почти £289 млрд (33 трлн руб.), что на £46 млрд (5 трлн руб.) больше, чем было в плане на 2022–2032 годы.

«Однако прогнозируемые затраты увеличились на £65,7 млрд, до £305,5 млрд (7,5 трлн и 35 трлн руб. соответственно. — РБК), что привело к дефициту в £16,9 млрд между потребностями Министерства обороны и бюджетными возможностями для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности средств среди всех 12 планов, опубликованных Министерством обороны на сегодняшний день», — сказано в отчете. Планы публиковались с 2012 года.

В комитете отмечают, что ведомство собирается бороться с дефицитом на основании того, что правительство, как обещает, будет тратить 2,5% ВВП на оборону каждый год, но в этом нет уверенности. Рост затрат Минобороны объяснило такими факторами, как инфляция (она добавила почти £11 млрд расходов — 1,2 трлн руб.) и неблагоприятная динамика валютных курсов (еще £2 млрд — 231 млрд руб.). Однако парламентарии считают, что рост расходов связан с инвестициями в ядерную отрасль на £38 млрд (4,4 трлн руб.) — это на 62% больше по сравнению с прошлым планом. Минобороны при этом отказалось отменять другие программы.

Комитет посоветовал ведомству быть готовым показать, какие программы пойдут под сокращение, если правительство не увеличит затраты на оборону.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Великобритания, как член НАТО, обязана тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Эту норму установили в 2014 году, и Лондон на тот момент уже выполнял требование (расходы составляли 2,4% годом ранее). В 2023-м они составили чуть более 2%, по данным альянса.

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Генсек блока Йенс Столтенберг говорил в феврале, что показателя по тратам достигли 18 членов НАТО (всего в альянс входят 32 страны — в марте к нему присоединилась Швеция).

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Великобритания Минобороны дефицит бюджета военный бюджет
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