В Британии обнаружили крупнейший дефицит в военном бюджете за 12 лет

В Британии обнаружили крупнейший дефицит в £17 млрд в военном бюджете за 12 лет

Парламентский комитет обнаружил дефицит на £17 млрд в военном бюджете. Минобороны собирается покрыть его за счет увеличения финансирования со стороны правительства, но комитет призвал быть готовыми к тому, что этого не произойдет

Фото: Carl Court / Getty Images

В бюджетном плане британского Минобороны на 2023–2033 годы обнаружен дефицит как минимум в £16,9 млрд (около 2 трлн руб. по курсу на момент публикации), следует из отчета Комитета парламента страны по контролю расходов бюджетных средств.

На десятилетний период заложена сумма почти £289 млрд (33 трлн руб.), что на £46 млрд (5 трлн руб.) больше, чем было в плане на 2022–2032 годы.

«Однако прогнозируемые затраты увеличились на £65,7 млрд, до £305,5 млрд (7,5 трлн и 35 трлн руб. соответственно. — РБК), что привело к дефициту в £16,9 млрд между потребностями Министерства обороны и бюджетными возможностями для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности средств среди всех 12 планов, опубликованных Министерством обороны на сегодняшний день», — сказано в отчете. Планы публиковались с 2012 года.

В комитете отмечают, что ведомство собирается бороться с дефицитом на основании того, что правительство, как обещает, будет тратить 2,5% ВВП на оборону каждый год, но в этом нет уверенности. Рост затрат Минобороны объяснило такими факторами, как инфляция (она добавила почти £11 млрд расходов — 1,2 трлн руб.) и неблагоприятная динамика валютных курсов (еще £2 млрд — 231 млрд руб.). Однако парламентарии считают, что рост расходов связан с инвестициями в ядерную отрасль на £38 млрд (4,4 трлн руб.) — это на 62% больше по сравнению с прошлым планом. Минобороны при этом отказалось отменять другие программы.

Комитет посоветовал ведомству быть готовым показать, какие программы пойдут под сокращение, если правительство не увеличит затраты на оборону.

Великобритания, как член НАТО, обязана тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Эту норму установили в 2014 году, и Лондон на тот момент уже выполнял требование (расходы составляли 2,4% годом ранее). В 2023-м они составили чуть более 2%, по данным альянса.

Генсек блока Йенс Столтенберг говорил в феврале, что показателя по тратам достигли 18 членов НАТО (всего в альянс входят 32 страны — в марте к нему присоединилась Швеция).