«Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы

Ранее президент рассказал о визите коллеги — знакомого из Европы, который восхищался тем, что «Москва живет» во время пандемии

Франсуа Фийон (Фото: Aurelien Morissard / Global Look Press)

Поздно вечером 3 марта у президента Владимира Путина состоялась неформальная встреча с бывшим премьером Франции Франсуа Фийоном, пишет «Коммерсантъ», не называя источники этой информации.

О встрече со своим коллегой-иностранцем Путин рассказал на встрече в Кремле с участниками всероссийской акции «Мы вместе». Ее стенограмма опубликована на сайте президента. Однако ни имени, ни фамилии своего гостя Путин тогда не назвал.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» — «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». — «У нас, — говорит, — в наших крупных городах, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — рассказал участникам встречи Владимир Путин.