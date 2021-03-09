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«Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы

Ранее президент рассказал о визите коллеги — знакомого из Европы, который восхищался тем, что «Москва живет» во время пандемии
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон (Фото: Aurelien Morissard / Global Look Press)

Поздно вечером 3 марта у президента Владимира Путина состоялась неформальная встреча с бывшим премьером Франции Франсуа Фийоном, пишет «Коммерсантъ», не называя источники этой информации.

О встрече со своим коллегой-иностранцем Путин рассказал на встрече в Кремле с участниками всероссийской акции «Мы вместе». Ее стенограмма опубликована на сайте президента. Однако ни имени, ни фамилии своего гостя Путин тогда не назвал.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» — «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». — «У нас, — говорит, — в наших крупных городах, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — рассказал участникам встречи Владимир Путин.

Песков ответил на вопрос об иностранном знакомом Путина
Политика
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на следующий день заявил, что не знает имени гостя президента. Он отметил, что встреча Путина с иностранным знакомым относится к его личным контактам. «Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией, кто был собеседником», — ответил Песков на вопрос журналистов о личности знакомого президента.

Фийон был премьер-министром Франции в 2007–2012 годах, тогда же (с 2008 по 2012-й) премьером России был Путин, а президентом — Дмитрий Медведев.

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В 2017 году, когда Фийон боролся за пост президента Франции от партии «Республиканцы», еженедельник Le Canard enchaîné писал, что бывший премьер за деньги организовал встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне. По информации издания, обе встречи состоялись в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума в июне 2015 года.

Кремль назвал фальшивкой выплату Фийону за организацию встречи с Путиным
Политика
<p>Франсуа Фийон</p> <p></p>

Фийон опроверг эти обвинения, назвав «наглой ложью» информацию о получении им $50 тыс. за организацию этой встречи. Он уточнил тогда, что принадлежащая ему консалтинговая фирма 2 F Conseil оказывала консультационные услуги для компании Future Pipe Industries и это была «совершенно законная профессиональная деятельность».

В Кремле заявляли, что эта информация «напоминает очередную фальшивку». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обе встречи «действительно имели место», потому что президент России традиционно присутствует на Петербургском международном экономическом форуме. «Цель его присутствия — общение с максимально возможным количеством предпринимателей», — сказал он.

Песков рассказал, что президент в кулуарах Петербургского международного экономического форума в 2015 году фотографировался и общался с «огромным количеством» предпринимателей. «Это совершенно не требует никакого посредничества. Это проводится на ногах и на бегу. Встречи президента организуются протоколом президента. Здесь исключена роль посредников», — заявил тогда Песков.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Полина Химшиашвили
Владимир Путин Франсуа Фийон визит
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