Пентагон сообщил о возможном заражении командующего силами США в Европе

Генерал-лейтенант Каволи теперь находится под наблюдением медиков и работает удаленно

Кристофер Каволи (Фото: ED GONSER / AP)

Новым коронавирусом мог заразиться командующими силами США в Европе Кристофер Каволи и несколько членов его штаба. Об этом изданию The Hill сообщил представитель Пентагона Райан Маккарти.

По его словам, возможное заражение произошло в ходе одной из конференций, в которой участвовал высокопоставленный военный. Маккарти объяснил, что Каволи и другие возможные носители инфекции работают удаленно и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Также, по словам Маккарти, медики попросили всех американских военных за рубежом сообщать о признаках появления у них коронавируса, чтобы не допустить его распространения.

До сих пор было известно лишь об одном американском офицере, который заразился коронавирусом в Европе. Речь идет о военнослужащем, который служил в службе поддержки флота в итальянском Неаполе.

Генерал-лейтенант Каволи возглавил американское военное командование в Европе в январе 2018 года. Известно, что он умеет говорить на французском, итальянском и русском языках.