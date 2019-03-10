Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева

Контрразведка Соединенного Королевства указала, что Умар Сугаипов «представляет угрозу национальной безопасности». Инцидент произошел в августе 2018 года, спустя пять месяцев после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Темз-хаус - штаб-квартира MI5 в Лондоне (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщает газета The Times. В России Закаева обвиняют в причастности к деятельности террористических группировок, в 2004 году он получил убежище в Британии.

Сугаипову отказали во въезде на том основании, что он «представляет угрозу национальной безопасности». Газета отмечает, что его жена и шестеро детей имеют британское подданство и проживают в Лондоне на социальные пособия. Ранее Сугаипов покинул Британию и теперь не может вернуться обратно, подчеркивает The Times.

В распоряжении газеты имеются судебные документы из Австрии, согласно которым Сугаипов, путешествующий по российскому паспорту, также подозревается в причастности к убийству Умара Исраилова, бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов был убит в Вене в 2009 году, где он получил политическое убежище.

«Это доказательство того, что Кремль продолжает питать зловредные и жестокие намерения по отношению к Британии и ее народу. Нашим политическим лидерами следует подумать о том, чтобы больше рассказать о действиях администрации Путина, угрожающей интересам Британии и Запада», — рассказал газете британский парламентарий и консерватор Роберт Сили.