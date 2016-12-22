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Путин связал санкции США с желанием «остановить развитие России»
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Путин связал санкции США с желанием «остановить развитие России»
Война санкций, 10 мар, 11:39
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Путин связал санкции США с желанием «остановить развитие России»
Американские санкции против российских компаний и физических лиц не связаны с вмешательством в выборы в США со стороны России, считает Владимир Путин. Целью этих ограничений, по его мнению, является попытка сдержать Россию
Фото: Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что санкции Вашингтона против Москвы, по его мнению, связаны не с «мифическим вмешательством России в выборы в США», а с желанием Соединенных Штатов «остановить развитие России». Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC News, расшифровка этой беседы опубликована на сайте Кремля.

«Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию», — подчеркнул президент, заметив, что эту «политику сдерживания» Вашингтон проводит «уже десятки лет время от времени».

«Сейчас опять к ней вернулись», — заверил Путин, отметив, что, по его мнению, эта политика неверная. «Она наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на нашем рынке», — сказал политик.

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В качестве подтверждения своим словам он привел ситуацию на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Самая большая делегация представителей бизнеса [там] была из США», — рассказал Путин, заметив, что «люди хотят с нами работать, а им не дают». «Их сдерживают, чтобы Россию сдержать», — пояснил президент. «Вот сдерживали-сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности <...> — получилось что‑нибудь? Нет, не получилось, сдержать Россию не удалось и не удастся никогда. Это просто, вы знаете, покушение», — добавил Путин.

Санкции против российских компаний и физических лиц Вашингтон впервые одобрил в 2014 году из-за ситуации на востоке Украины. Позже эти ограничения расширялись и продлевались, США, в частности, приняли антироссийские санкции, которые касались «оккупации Крыма», после референдума о присоединении полуострова к России. С лета 2017 года в Штатах также расследуется дело о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В феврале в рамках этого производства прокуратура США обвинила во вмешательстве в этот процесс 13 россиян, среди которых был российский бизнесмен, ресторатор Евгений Пригожин. Против этих людей в Вашингтоне пообещали в скором времени ввести ограничения. Москва ранее все обвинения в причастности к вмешательству в президентскую кампанию в США отвергала.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США Россия , Владимир Путин , Санкции
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