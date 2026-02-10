 Перейти к основному контенту
Политика
0

В РПЦ сочли книгу Алаудинова ведущей к ереси

Архиепископ Савва поддержал позицию своего заместителя в Синодальном миссионерском отделе о том, что высказанные в книге Алаудинова идеи о вере мусульман и христиан в единого Бога противоречат православию
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Сформулированные командиром спецподразделения «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым идеи в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» не соответствуют православной вере, заявил глава Синодального миссионерского отдела (СМО) архиепископ Савва (Тутунов) в телеграм-канале. Он согласился с мнением своего заместителя священника Сергия Фуфаева.

В книге Алаудинова, выпущенной в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым, высказывается идея о существующем единстве понимания христианского Бога и Аллаха в исламе. В начале февраля замглавы СМО Фуфаев заявил, что это учение «представляет собой смешение идей ислама и христианства, приведшее к радикальному искажению фундаментальных основ православной веры, то есть к ереси». 

Алаудинов в ответ сказал, что изложил в книге видение мусульманина и идеологию спецназа «Ахмат», а критикам посоветовал создать собственное подразделение и отправиться в зону боевых действий. По оценке генерал-лейтенанта, критики выражают собственное мнение, а позицию РПЦ может высказать только «Патриарх или Синодальный отдел».

Алаудинов извинился за оскорбление священника
Политика

Архиепископ Савва поддержал позицию Фуфаева и привел в пример слова патриарха Кирилла о том, что не следует «поступаться чистотой своей веры и возвещаемого Церковью нравственного учения», к чему иной раз пытаются склонить и под «кажущимися благовидными предлогами, например, ради объединения с людьми иной веры на поле брани или в совместном труде».

Глава СМО в своем посте подчеркнул, что претензий к выражению мнения Алаудинова как правоверного мусульманина нет, но в РПЦ считают необходимым предупредить православных о том, что эта идея «неприемлема в части богословского понимания Второго Пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Одного из Святой Троицы — Единого Бога (А.А.Алаудинов, конечно же, таковым Иисуса нигде не называет и не признает)».

«Православный человек, исповедующий эту «идеологию», вступает в противоречие с Православием. При этом мы утверждаем, что совершенно не нужны мнимые совпадения в исповедании, чтобы вместе бить врага и защищать Отечество. Чем не хороша идеология объединения под русским триколором за Отечество наше, созданное русским православным народом, к которому присоединились другие народности? Различия в вере, твердое исповедание своей веры никогда не мешали мусульманам стоять в едином строю в русском войске», — заключил архиепископ Савва.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
РПЦ Апти Алаудинов христианство Ислам
