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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Американцы оценили работу Трампа в первые недели на посту президента

CBS/YouGov: деятельность Трампа на посту президента США одобрили 53% американцев
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Большинство опрошенных американцев считают, что Трамп справляется с работой, поддерживают пошлины против Китая и планы по депортации нелегальных мигрантов. При этом они считают, что президент делает недостаточно для снижения цен
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Более половины американцев положительно оценили деятельность Дональда Трампа в первые месяцы на посту президента США, следует из данных опроса CBS News/YouGov. Ее одобряют 53% респондентов, а 70% согласны с тем, что республиканец выполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании.

Опрос был проведен с 5 по 7 февраля среди 2175 взрослых американцев, погрешность составила 2,5 процентных пункта.

Результат оказался лучше, чем в первый срок Трампа: в январе 2017 года рейтинг одобрения составил 44%, отмечает Bloomberg.

Несмотря на период «медового месяца», многие участники исследования обеспокоены, что Трамп делает недостаточно для снижения потребительских цен, пишет агентство: такую точку зрения выразили 66% респондентов, из них половина — республиканцы.

Большинство (56%) поддерживают введение 10-процентных пошлин на товары из Китая, но в то же время выступают против тарифов для Мексики (56%), Канады (62%) и стран Европы (60%). Меры в отношении Китая действуют с 4 февраля, а введение пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, отсрочили на месяц.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Планы Трампа по массовой депортации нелегальных мигрантов одобряют 59% опрошенных, а отправку войск на границу с Мексикой — 64%. В то же время идея создания центров содержания нелегалов до момента их депортации пользуется меньшей популярностью: ее поддержали 48% американцев, а 52% выступили против.

Что касается миллиардера Илона Маска, только 23% считают, что возглавляемый им Департамент государственной эффективности (DOGE) должен «сильно» влиять на деятельность и расходы правительства. По мнению 49% опрошенных, у ведомства не должно быть никакого контроля над правительством.

Средний рейтинг одобрения Трампа колеблется на отметке около 48% с момента его инаугурации 20 января, согласно анализу авторов проекта по изучению общественного мнения FiveThirtyEight. По данным Morning Consult, после первой недели на посту президента рейтинг упал на три процентных пункта, с 52 до 49%.

Рейтинг одобрения предшественника Трампа Джо Байдена в начале президентского срока составлял 57%, Барака Обамы — 66%, Джорджа Буша- младшего — 59%.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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