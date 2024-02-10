Будапешт подтвердил, что лидеры ЕС угрожали подорвать экономику Венгрии
Лидеры Евросоюза открыто угрожали подорвать экономику Венгрии в беседе с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщил его советник Балаж Орбан в интервью Exxpress. Несмотря на совпадение фамилии, они не являются родственниками.
Об угрозах со стороны ЕС нанести ущерб экономике Венгрии, если она не согласится одобрить выделение помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы, писала Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в союзе. В нем была изложена стратегия, направленная на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы ударить по «рабочим местам и экономическому росту».
Советник главы венгерского правительства утвердительно ответил на вопрос, была ли ситуация серьезной и добавил, что лидеры ЕС сообщали об угрозе для Венгрии в телефонных разговорах с Орбаном. Журналист затем указал ему, что «премьер, очевидно, сдался», имея в виду то, что Будапешт согласился на выделение помощи Киеву.
«Брюссель злоупотребляет своей властью, чтобы создать серьезные трудности для государств-членов с правоконсервативными христианско-демократическими правительствами. Есть только два варианта: либо ЕС и брюссельские институты нигде не вмешиваются во внутреннюю политику. Либо они действительно вмешиваются, но только в случае явных нарушений закона, а не по политическим причинам», — также заявил Балаж Орбан.
Венгрия накладывала вето на выделение помощи Украине с прошлого года. Однако Брюссель пошел на уступки Будапешту, чтобы получить его согласие на финансирование. Как пояснял Виктор Орбан, он добился внедрения механизма контроля, который гарантирует разумное использование средств, а также гарантии, что «деньги Венгрии» (ЕС заморозил причитающиеся ей средства из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством) не попадут на Украину.
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