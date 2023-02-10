«Коммерсантъ» узнал о передаче новым регионам ₽3 млрд для автопрома

Минпромторг наполовину сократил финансирование локализации автокомпонентов — для поддержки новых территорий, пишет «Коммерсантъ». При этом автоконцерны подали заявки на помощь в несколько миллиардов рублей

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минпромторг уменьшил бюджет программы «Автокомпоненты» на 3 млрд руб., сократив его почти вполовину, средства перераспределят «на нужды» республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. На что именно направят средства, собеседники газеты не знают.

Речь идет о программе Фонда развития промышленности, на 2023 год ее финансирование предусматривает 6,9 млрд руб. В рамках этой программы предоставляются займы под 1% годовых на создание серийного выпуска агрегатов и узлов для машин, размер кредитов находится в диапазоне от 100 млн до 5 млрд руб. В прошлом году в рамках этой программы выдали 14 займов на 45,2 млрд руб., заемщиками выступили АвтоВАЗ, КамАЗ, «Урал» и другие автопроизводители.

По программе уже поступило несколько новых заявок от автоконцернов о финансировании объемом от 1,5 млрд руб. каждая, есть несколько заявок на 3–4 млрд руб., рассказал источник газеты. Собеседники назвали ситуацию с господдержкой в автопроме близкой к критической, приведя в пример исчерпание денег на программы льготного кредитования по машинам с двигателем внутреннего сгорания. Проблемы с финансированием программ в этой сфере появились еще при формировании бюджета страны, так как средства на них направлялись с утильсбора от недостаточно локализованных иностранных производств в России, которые сейчас в основном простаивают.

Источник «Коммерсанта» отметил, что средств программы не было бы достаточно в любом случае: в прошлом году Минпромторг оценил потребность в финансировании локализации деталей в 100 млрд руб.

Фонд развития промышленности заверил, что располагает 75 млрд руб. на все программы финансирования даже без дополнительной докапитализации, часть этих средств можно направить в том числе на проекты по производству автомобильных компонентов.

Источники газеты не уточнили, куда будут потрачены направленные Минпромторгом средства в новых территориях. Однако накануне, 9 февраля, замминистра Алексей Беспрозванных пообещал, что министерство выделит 1 млрд руб. на реализацию более 20 проектов в ЛНР. «Но одним миллиардом рублей мы не ограничиваемся», — подчеркнул замглавы Минпромторга.

РБК направил запрос в пресс службу Минпромторга.