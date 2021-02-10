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Политика ,  
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Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений

Депутаты не смогут выступать в прениях не на тему обсуждаемой проблемы, а после двух замечаний их смогут лишить слова до конца заседания. Эта мера будет действовать год, предшествующий выборам в Заксобрание Петербурга
Законодательное собрание Петербурга
Законодательное собрание Петербурга (Фото: assembly.spb.ru)

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 февраля приняло постановление о внесении изменений в регламент. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно документу (pdf.), депутатам нельзя будет выступать в прениях «не по теме обсуждаемого вопроса». Уточняется, что это правило будет действовать в период за год до очередных парламентских выборов.

В случае если парламентарию вынесут два замечания, его могут лишить права голоса до конца заседания решением минимум семи депутатов.

Автор инициативы — вице-спикер законодательного собрания, член фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев. Он считает, что в предвыборный год «фейки и необоснованная критика федеральной власти» недопустимы, передает «Коммерсантъ — Санкт-Петербург».

Оппозиционные депутаты считают, что мера призвана ограничить их в выражении мнений своих избирателей. По словам парламентария от «Яблока» Бориса Вишневского, оппозиции хотят заткнуть рот перед выборами. Такое же мнение выразила лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева, передает «Закс.ру».

Депутат заксобрания Максим Резник сообщил «Новой газете», что 10 февраля его выступление было прервано, когда он упомянул оппозиционера Алексея Навального. В своем Twitter Резник выложил видеозапись с заседания, где он предложил включить в повестку законопроект об увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны. В момент, когда парламентарий говорит, что нужно помогать ветеранам, а не «использовать их как судилище над Навальным», ему отключают микрофон.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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По словам Вишневского, ему также отключили микрофон на этом заседании, когда он начал говорить, что к протестующим, задержанным на акциях в поддержку Навального, неоправданно применяли силу в отделениях полиции.

В декабре прошлого года выступление Резника в заксобрании тоже было прервано: ему отключили микрофон после слов об отравлении Навального. Похожий случай произошел в январе.

Ситуации, когда прерывали выступающих, происходили и в федеральных органах власти. В марте 2019-го председатель Госдумы Вячеслав Володин остановил выступление Максима Орешкина, который тогда занимал должность министра экономического развития, поскольку он, по мнению Володина, не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург Законодательное собрание депутаты регламент
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