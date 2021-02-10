Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений
Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 февраля приняло постановление о внесении изменений в регламент. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.
Согласно документу (pdf.), депутатам нельзя будет выступать в прениях «не по теме обсуждаемого вопроса». Уточняется, что это правило будет действовать в период за год до очередных парламентских выборов.
В случае если парламентарию вынесут два замечания, его могут лишить права голоса до конца заседания решением минимум семи депутатов.
Автор инициативы — вице-спикер законодательного собрания, член фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев. Он считает, что в предвыборный год «фейки и необоснованная критика федеральной власти» недопустимы, передает «Коммерсантъ — Санкт-Петербург».
Оппозиционные депутаты считают, что мера призвана ограничить их в выражении мнений своих избирателей. По словам парламентария от «Яблока» Бориса Вишневского, оппозиции хотят заткнуть рот перед выборами. Такое же мнение выразила лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева, передает «Закс.ру».