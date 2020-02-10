Bloomberg узнал о расчете Путина на успехи Мишустина до выборов в Госдуму

Источники агентства утверждают, что в Кремле рассчитывают на повышение уровня жизни населения в преддверии парламентских выборов, которое позволит поднять рейтинг «Единой России»

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сумеет обеспечить скорый — пусть даже и временный — подъем экономики страны, которого будет достаточно для повышения уровня жизни населения, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к кабмину источники. Собеседники агентства утверждают, что целью является рост рейтинга «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму.

Bloomberg отмечает, что Кремль рассчитывает сохранить подконтрольное конституционное большинство в Госдуме без использования на выборах 2021 года тактики, «которая в прошлом вызывала протесты из-за предполагаемых фальсификаций».

«Путин выстроил правительство, которое будет ассоциироваться со скачком роста [экономики]. Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию», — отмечает экономист Михаил Дмитриев.

Два человека, близких к правительству, сообщили Bloomberg, что Кремль рассчитывает на то, что новое правительство, укомплектованное сторонниками увеличения государственных расходов, «удержит Госдуму в руках Путина».

«Ключевой задачей является улучшение состояния экономики и снижение социальной напряженности. Правительство Мишустина должно правильно потратить свою кучу денег», — сказал Bloomberg генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.