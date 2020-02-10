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Поправки в Конституцию ,  
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Депутат сообщил о «многослойном голосовании» в Госдуме по Конституции

Как пояснил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников, депутаты сначала отдельно проголосуют по каждому из блоков законопроекта, а затем — за весь документ целиком
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Голосование в Госдуме по поправкам в Конституцию будет уникальным, сообщил в интервью «Коммерсанту» глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, а также сопредседатель рабочей группы по поправкам Павел Крашенинников.

«В первый раз проведем такое многослойное голосование в Госдуме <...> Это очень необычно, такого у нас никогда не было.», — сказал он.

Крашенинников пояснил, что сначала парламентарии будут голосовать по первому блоку законопроекта (в нем прописаны сами поправки к основному закону), причем некоторые пункты могут быть вынесены на отдельное голосование. После этого нижняя палата проголосует за всю первую статью целиком. Аналогичная процедура предусмотрена и по второй статье (касается всероссийского голосования по поправкам), после чего депутаты проголосуют за законопроект целиком.

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Рассказывая ранее о деталях законопроекта, Крашенинников также отмечал, что второй блок вступит в силу сразу же после того, как только закон будет подписан и опубликован.

Владимир Путин внес законопроект о внесении изменений в Конституцию 20 января. Нововведения, среди прочего, предлагают закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, индексацию пенсий и размера МРОТ, а также доверить Госдуме назначать премьер-министра и членов правительства. 23 января Госдума единогласно приняла документ в первом чтении.

Автор: Артём Губенко
Теги: депутат, голосование, Конституция
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