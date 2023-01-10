Пушилин пообещал, что название Артемовска определят его жители

Власти ДНР предоставят возможность жителям Бахмута (российское название — Артемовск) переименовать город, когда создадут «элементарные условия для жизни», сформируют местные органы самоуправления, сказал Пушилин

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Жители Бахмута (российское название — Артемовск) сами решат, какое название должен носить их город. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», — написал он.

Врио главы ДНР обвинил киевские власти, что те декоммунизируют советские названия, меняя на прежние, а затем «пытаются стереть с лица земли русские города».

Пушилин напомнил, что в марте был издан указ, согласно которому населенным пунктам возвращаются названия, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года.

По его словам, власти ДНР предоставят возможность жителям переименовать город, если те захотят сами, но не в спешке, а обдуманно, когда сформируют местные органы самоуправления.

В брифингах Минобороны вплоть до июля город называли Бахмут, однако после 12 июля упоминания этого названия из сводок ведомства пропадают и населенный пункт называют только Артемовском.

Крепость Бахмут была основана в середине XVI века, в 1783 году поселение получило статус города. В 1924-м его переименовали в Артемовск, а в 2015 году городской совет решил вернуть старое название.