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Байден заверил коллегу из Бразилии в поддержке и пригласил в США

Байден заверил коллегу из Бразилии да Силву в поддержке и пригласил в США
Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что ценит «заботу и солидарность» американского коллеги после беспорядков в стране

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с бразильским коллегой Лулой да Силвой заявил о «непоколебимой поддержке» Соединенными Штатами бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа после протестов в стране, сообщается на сайте Белого дома.

Байден осудил беспорядки в Бразилии. Он пригласил коллегу посетить Вашингтон в начале февраля, тот принял приглашение.

Да Силва, в свою очередь, написал в «Твиттере», что ценит «заботу и солидарность президента Байдена и его готовность поддерживать постоянный диалог между нашими странами для укрепления демократии».

Вице-президент США Камала Харрис тем временем привела к присяге нового посла страны в Бразилии Элизабет Бэгли.

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в резиденцию президента, здания конгресса и Верховного суда в Бразилиа, требуя отменить результаты выборов, которые Болсонару проиграл да Силва. Впоследствии властям удалось взять под контроль ситуацию в столице страны. Около 1500 участников беспорядков были задержаны. В городе был введен режим ЧС до конца января.

Болсонару называют «бразильским Трампом», а беспорядки в стране сравнивают со штурмом Капитолия сторонниками проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа в январе 2021 года. Бывший президент Бразилии покинул страну и находится в США.

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Елена Чернышова
Джо Байден Лула да Силва
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