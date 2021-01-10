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Пандемия коронавируса ,  
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Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

Николай Лукашенко рассказал, что президент Белоруссии отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года. Сам Лукашенко в июле говорил, что болезнь у него протекала бессимптомно
Николай Лукашенко
Николай Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не всегда прислушивается к рекомендациям врачей. Об этом заявил его младший сын Николай в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По словам Лукашенко-младшего, они с отцом переболели коронавирусной инфекцией в июне 2020 года. Президента спросили, является ли он послушным президентом, на что Александр Лукашенко сказал: «Ну разве президенты бывают послушными?».

После этого его сын назвал отца «очень плохим пациентом, отвратительным просто». По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

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Политика
Фото:Manu Fernandez / AP

«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — сказал сын главы государства.

При этом сам президент отметил, что «в этот раз лечился», поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын также заявили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19.

В июле Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь «психозом», призывал лечиться от нее водкой и трудотерапией.

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Согласно данным Минздрава республики, в Белоруссии на 10 января выявлено 212 тыс. заболевших, более 1,5 тыс. человек умерли. С ноября в Минске и других городах введен масочный режим, а в декабре в стране началась вакцинация российским препаратом «Спутник V».

Автор
Михаил Котляр
Александр Лукашенко Николай Лукашенко коронавирус лечение
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