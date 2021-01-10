Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем

Государственный департамент США решил отменить внутренние ограничения на сотрудничество с китайским Тайванем. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео.

По его словам, Госдеп в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, которые регулировали взаимодействие американских дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня.

Госсекретарь пояснил, что правительство США принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине. «Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — сказал Помпео.

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